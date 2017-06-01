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Ракка, 1 июня. Арабские информационные агентства утверждают, что в провинции Ракка замечены американские вертолеты с боевиками на борту.

По данным арабских СМИ на территориях, подконтрольных боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), активизировалась деятельность американских вертолетов, которые занимаются эвакуацией командного состава «Халифата». Источник подчеркивает, что проамериканские «Сирийские демократические силы», получающие оружие из США, позволяют боевикам покидать Ракку для предстоящей эвакуации.

За два минувших месяца было замечено несколько подобных операций к югу от Маядина, а также около Дейр эз-Зора. В последнем случае, отмечают местные источники, в восточной части провинции на трассе Дейр-эз-Зор-Хасака приземлилось несколько вертолетов с американскими морпехами на борту, которые эвакуировали 10 полевых командиров «Халифата».

Данные заявления подтверждают в командовании иракского народного ополчения.

* Организация запрещена на территории РФ.