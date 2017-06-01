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Экономика
Миллер заявил, что «Северный поток-2» может не справиться с газовыми аппетитами Европы

Миллер заявил, что «Северный поток-2» может не справиться с газовыми аппетитами Европы

16:03  1 Июня 2017
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Миллер заявил, что «Северный поток-2» может не справиться с газовыми желаниями Европы

Санкт-Петербург, 1 июня. Мощностей «Северного потока — 2» может не хватить для удовлетворения спроса Европы при сохранение темпов роста потребности в российском газе, заявил на полях ПМЭФ глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Напомним, накануне представители немецкой энергетической компании Uniper сообщили, что европейские запасы газа будут исчерпаны в ближайшие десятилетия, именно поэтому  «Северный поток-2» является важным инструментом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу, 

Именно благодаря «Северному потоку-2», по мнению представителей компании, «будет создана непосредственная связь между надежными запасами газа России и потребителями газа в Европе».

#миллер
Ярослава Замысловатова
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