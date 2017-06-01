Миллер заявил, что «Северный поток-2» может не справиться с газовыми аппетитами Европы

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Санкт-Петербург, 1 июня. Мощностей «Северного потока — 2» может не хватить для удовлетворения спроса Европы при сохранение темпов роста потребности в российском газе, заявил на полях ПМЭФ глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Напомним, накануне представители немецкой энергетической компании Uniper сообщили, что европейские запасы газа будут исчерпаны в ближайшие десятилетия, именно поэтому «Северный поток-2» является важным инструментом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу,

Именно благодаря «Северному потоку-2», по мнению представителей компании, «будет создана непосредственная связь между надежными запасами газа России и потребителями газа в Европе».