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Политика
Шувалов назвал Банк России и Минфин РФ лучшими институтами в мире

Шувалов назвал Банк России и Минфин РФ лучшими институтами в мире

15:56  1 Июня 2017
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Шувалов назвал Банк России и Минфин одними из лучших институтов в мире

Санкт-Петербург, 1 июня. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках ПМЭФ назвал Банк России и министерство финансов РФ одними из лучших институтов в мире, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Банк России и Минфин — одни из лучших в мире институтов», — заявил он.

Ранее Шувалов заявил, что Россия почувствует реальный положительный эффект от членства во Всемирной торговой организации только через 10 лет.

Алексей Громов
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