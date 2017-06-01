Шувалов назвал Банк России и Минфин РФ лучшими институтами в мире

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Санкт-Петербург, 1 июня. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках ПМЭФ назвал Банк России и министерство финансов РФ одними из лучших институтов в мире, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Банк России и Минфин — одни из лучших в мире институтов», — заявил он.

Ранее Шувалов заявил, что Россия почувствует реальный положительный эффект от членства во Всемирной торговой организации только через 10 лет.