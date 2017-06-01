Цепной волк напал на 10-летнюю девочку в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 1 июня. Дикий зверь, которого держат на цепи в неволе в поселке Обухово под Москвой, напал на ребенка. Он вцепился девочке в ногу и, по словам мамы, едва не разорвал ее.

Все произошло, когда женщина с дочерью шли домой мимо огороженного участка, где живет семья, на попечении которой находится волк. Живущее на цепи животное внезапно оказалось на дороге, сделав подкоп под забором.

«Из-под забора внезапно показалась морда и вцепилась дочке в ногу. Я начала бить волка по голове, а он держит и усиливает хватку. Он ее тащит, ребенок орет, я не знаю, что делать», — цитирует мать девочки интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Женщине удалось отбить ребенка у волка. По ее словам, девочку спасли кроссовки, которые оказались достаточно прочные и выдержали волчьи зубы. Шокированная мать собирается написать заявление в полицию на хозяев волка.