Ажиотаж вокруг опечатки Трампа заставил Захарову задуматься, «в каком мире мы живем»

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Санкт-Петербург, 1 июня. Широкое обсуждение в американских СМИ опечатки президента США Дональда Трампа в Twitter «ничего не значащая история», заслоняющая собой реальные темы для дискуссии. Такое мнение выразила на полях Петербургского международного экономического форума официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российский дипломат заявила, что у нее нет версии, что может означать таинственное слово «covfefe» в записи в микроблоге Трампа.

«Какая-то совершенно ничего не значащая история становится топовой темой, заслоняя вопросы, на которых стоит фокусироваться», — отметила Захарова.

По ее словам, ажиотаж над опечаткой Трампа еще один повод задуматься над тем, в каком мире мы живем.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон в шутку назвала опечатку в твитте Дональда Трампа «скрытым посланием русским». Сам же Трамп предложил пользователям Twitter разгадать настоящее значение слова «covfefe»