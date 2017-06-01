Штормовой ветер сносит деревья в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. В Петербурге от штормового ветра начали падать деревья, сообщили жители Северной столицы.

В Петербурге появились сообщения о первых пострадавших от штормового ветра. К счастью, это оказались не люди, а автомобили. Падающие от порывов ветра деревья уже повредили несколько рядом припаркованных машин.

В МЧС призвали водителей оставлять машины вдали от деревьев и высоких конструкций, однако горожане отмечают, что в Петербурге таких мест практически нет.

Также спасатели советуют убрать с балконов и дворов незакрепленные вещи и плотно закрыть окна. Местами в городе прошли снег и град, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 2 июня.