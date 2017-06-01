Шувалов: Санкции США — чистейшей воды рычаг для конкурентной борьбы

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Санкт-Петербург, 1 июня. Экономические ограничения Вашингтона являются не политическим инструментом, а рычагом, который США используют для конкуренции. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов.

Он напомнил, что три года назад, если даже в РФ смотрели на санкции, как на политический инструмент, то на сегодняшний день, безусловно, все понимают, что это чистейшая конкурентная борьба, передает корреспондент ФАН с площадок ПМЭФ-2017.

Еще в 2014 году представитель администрации Барака Обамы заявлял, что «они любят санкции», напомнил вице-премьер.

Кроме того, Вашингтон, прикрываясь возможностью внедрять санкции для того, чтобы реагировать на какие бы то ни было политические моменты, в действительности оперативно подчищает для себя возможности в конкурентной борьбе, подчеркнул Шувалов.