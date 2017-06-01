Орешкин о новых санкциях G7: Россия способна жить без вливаний Запада

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Санкт-Петербург, 1 июня. Санкции, обсуждаемые на уровне G7, могут слабо повлиять на экономику России, поскольку отечественные компании обходятся без западного финансирования, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Сегодня на полях ПМЭФ министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал итоговую декларацию саммита G7, в которой отмечается намерение стран «семерки» усилить антироссийские санкции. «Повлиять это сможет уже слабо, потому что то, чего мы добились за последние два-три года — мы теперь полностью рассчитываем на свои собственные силы, мы теперь можем обходиться без западного финансирования и внешних источников», — сказал глава ведомства. По мнению Орешкина, правительство должно сосредоточить внимание на решении внутренних проблем и стремиться к росту экономики.