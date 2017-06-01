Тело пропавшей в Башкирии 9-летней девочки нашли во дворе дома

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Уфа, 1 июня. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей месяц назад в башкирском Белорецке. Подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить причастного к убийству несовершеннолетней. Им оказался 38-летнй местный житель. В ходе обыска тело девочки было найдено на территории одного из домовладений по улице Фурманова.

Девятилетняя девочка ушла в школу 3 мая и не вернулась обратно домой. В тот же день в правоохранительные органы обратились родители ребенка. Поисками девочки были заняты сотни полицейских, волонтеров, спасателей. С каждым днем они расширяли зону действий. Кроме того, полиция объявила награду в размере 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении девочки.