Вступление России в ВТО было правильным выбором — Шувалов

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Санкт-Петербург, 1 июня. Говорить о последствиях вступления России в ВТО пока еще рано. Об этом заявил в четверг первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, выступая на ПМЭФ-2017.

По его словам, почувствовать реальный положительный эффект от членства во Всемирной торговой организации страна сможет только через 10 лет, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Тем не менее, первый вице-премьер не сомневается в правильности совершенного выбора.

«Мы считаем, что вступление в ВТО правильный выбор, который принесет нам много возможностей. Когда мы вступали в организацию, многие предпринимали выступали против этого. Россия сейчас строит ЕврАзЭС на принципах ВТО», — отметил Шувалов.

В то же время политик отметил, что ситуация внутри торговой организации развивается не лучшим способом. Власти США в свое время уговаривали Россию вступить в ВТО, однако теперь Вашингтон демонстрирует враждебную по отношению к Москве политику.

«Россия неизменно отстаивает открытость торговой политики, поэтому мы будем поддерживать развитие ВТО. Альтернативы этому нет», — подчеркнул Шувалов.

Напомним, что Россия вступила в ВТО в августе 2012 года.