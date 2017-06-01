Дети ЛНР попросили Порошенко остановить войну в Донбассе

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Луганск, 1 июня. Дети из Луганской народной республики записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом к миру. Видеообращение было опубликовано на официальном YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

В видеоролике юные жители ЛНР просят Порошенко остановить украинскую армию, которая бомбит их родные города.

«Скажите своим солдатам, что здесь, на Луганщине, живут дети, которые хотят мира, хотят жить в радости со своими родными, а не проливать слезы от страшных взрывов. Я очень прошу вас — прекратите эту страшную войну», — обратилась к Порошенко юная жительница Луганска.

Стоит отметить, что с начала конфликта в Донбассе погибли около 75 детей. Более 200 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.