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КамАЗ показал беспилотный автобус будущего на ПМЭФ: появились фото и видео

КамАЗ показал беспилотный автобус будущего на ПМЭФ: появились фото и видео

17:02  1 Июня 2017
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КамАЗ показал беспилотный автобус будущего на ПМЭФ: появились фото и видео

Санкт-Петербург, 1 июня. КамАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме беспилотный городской автобус, который был разработан совместно с НАМИ.

На петербургском форуме представили множество новинок и перспективных разработок, среди которых — самоуправляемый мини-автобус «Шатл» на 12 мест. Известно, что транспортное средство может развивать скорость до 25 км/ч.

Между тем на сайте КамАЗа сообщается, что рамках ПМЭФ компания подписала соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития рынка беспилотников.

Алексей Громов
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