Москва и Минск продолжат переговоры о расчете за газ и нефть в рублях

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях ПМЭФ рассказал, когда Россия и Белоруссия вернутся к обсуждению вопроса о переходе на рубли при расчетах за нефть и газ.

Эту тему стороны поднимут во второй половине текущего года, сообщил он в интервью ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно, что «Газпром» оставил прежнюю цену на газ для Белоруссии Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление топ-менеджера российского холдинга. Цена на газ для Белоруссии в 2016 году составила 132 доллара, и в 2017 году она, по данным источника в компании, должна остаться на таком же уровне.

Кроме того, стало известно, что белорусская сторона выплатила долг, который скопился перед поставщиком газа, за 2016 и 2017 годы. Выплата составила более 700 миллионов долларов.

