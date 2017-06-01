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Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральная прокуратура России уделяет особое внимание защите прав добросовестных иностранных инвесторов, заявил генпрокурор страны Юрий Чайка во время сессии «Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций».

По словам генерального прокурора, инвестиционная привлекательность России напрямую зависит от соблюдения законов в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

«Поэтому защита бизнеса и обеспечение прав предпринимателей является одним из приоритетов в работе органов прокуратуры России», — подчеркнул Чайка.

В апреле стало известно, что Генпрокуратура России заблокировала за рубежом более 600 похищенных миллионов евро.