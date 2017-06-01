Чайка: Защита бизнеса и прав предпринимателей — приоритет для прокуратуры России
Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральная прокуратура России уделяет особое внимание защите прав добросовестных иностранных инвесторов, заявил генпрокурор страны Юрий Чайка во время сессии «Российская юрисдикция — фактор притяжения инвестиций».
По словам генерального прокурора, инвестиционная привлекательность России напрямую зависит от соблюдения законов в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.
«Поэтому защита бизнеса и обеспечение прав предпринимателей является одним из приоритетов в работе органов прокуратуры России», — подчеркнул Чайка.
В апреле стало известно, что Генпрокуратура России заблокировала за рубежом более 600 похищенных миллионов евро.