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Общество
Соколов заявил о скором восстановлении пассажиропотока из России в Турцию

Соколов заявил о скором восстановлении пассажиропотока из России в Турцию

15:41  1 Июня 2017
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Соколов заявил о скором восстановлении пассажиропотока из России в Турцию

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что поток пассажиров на чартерных рейсах из России в Турции быстро восстановится. Ожидается, что будет на уровне 5 млн человек в год, передает ТАСС.

Соколов отметил, что жизнь динамично изменяется, однако данные показатели стоит ожидать, если не произойдет ничего сверхординарного. С ноября 2015 года по август 2016 года чартерное авиасообщение между Россией и Турцией приостановилось. Ограничение было связано с атакой турецких ВВС на бомбардировщик Су-24.

#россия #турция #минтранс
Алексей Громов
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