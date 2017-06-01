Алеппо: Республиканская гвардия Сирии поддержит «Силы Тигра» в штурме Масканы

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Алеппо, 1 июня. Подразделения Республиканской гвардии Сирии выдвинулись в направлении восточной части провинции Алеппо.

Источники в командовании ВС САР сообщают, что силы Республиканской гвардии должны поддержать правительственные войска во время штурма последнего оплота «Исламского государства»* (террористическая организация запрещена на территории России) на востоке провинции Алеппо.

Задачей гвардейцев станет обеспечение безопасности на протяжении трассы, соединяющей Ханассер и Алеппо и блокировка возможного отступления террористов «Халифата» в направлении провинции Ракка. Отмечается, что сейчас «Силы Тигра» окружили Маскану с северного, восточного и западного направления.

* Организация запрещена на территории РФ.