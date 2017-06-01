В Чечне требуют закрыть доступ к сайтам, публикующим карикатуры Charlie Hebdo

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Грозный, 1 июня. Прокуратура Шалинского района Чечни выступила с требованием заблокировать доступ к сайтам, публикующим оскорбительные для верующих рисунки французской газеты Charlie Hebdo.

Такие факты уже установлены в ходе мониторинга Интернет-ресурсов, на основании чего и поступило исковое заявление в районный суд города Грозный. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

«В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Шалинского района установлены факты размещения рисунков и карикатур в поддержку французской сатирической газеты Charlie Hebdo, преследующих цель оскорбить религиозные чувства верующих», — говорится в сообщении.

О том, что редакционная политика французской газеты является «безнравственной и бесчеловечной», говорил ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров. Об этом писало Ura.ru.