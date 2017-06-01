Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Шувалов оценил перспективы международной изоляции США

Шувалов оценил перспективы международной изоляции США

15:51  1 Июня 2017
71

Шувалов оценил перспективы международной изоляции США

Санкт-Петербург, 1 июня. Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что Вашингтон не изменит свою политику и не станет переходить к политике «США прежде всего». Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ. 

По словам Шувалова, США придерживаются непростой практики принятия решений. Так, он выразил мнение, что изоляции США не произойдет, при этом команда президента Дональда Трампа скорее всего будет давать какие-либо преференции американским компаниям для создания рабочих мест, для производства новых товаров. 

«Но изоляционной политики не получится», — добавил Шувалов.

Шувалов оценил перспективы международной изоляции США

Напомним, ранее в американском Сенате предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США». 

#шувалов
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть