Шувалов оценил перспективы международной изоляции США

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Санкт-Петербург, 1 июня. Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что Вашингтон не изменит свою политику и не станет переходить к политике «США прежде всего». Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ.

По словам Шувалова, США придерживаются непростой практики принятия решений. Так, он выразил мнение, что изоляции США не произойдет, при этом команда президента Дональда Трампа скорее всего будет давать какие-либо преференции американским компаниям для создания рабочих мест, для производства новых товаров.

«Но изоляционной политики не получится», — добавил Шувалов.

Напомним, ранее в американском Сенате предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США».