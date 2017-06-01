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Экономика
Украина хочет арестовать активы «Газпрома» за рубежом

Украина хочет арестовать активы «Газпрома» за рубежом

16:43  1 Июня 2017
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Киев ищет механизмы для взыскания штрафа с «Газпрома»

Киев, 1 июня. Украинская сторона будет требовать взыскания штрафа с российской компании «Газпром» по иску Антимонопольного комитета страны (АМКУ) на сумму 6,4 млрд долларов за счет ареста иностранных активов компании. Об этом в четверг сообщил глава министерства юстиции Украины Павел Петренко. 

По его словам, активов на 172 млрд гривен, которые бы принадлежали российской компании, на украинской территории нет, поэтому Киев намерен искать в других странах, где имеются денежные активы. 

Петренко также добавил, что Киев придумал инструмент «абсолютно законного взыскания денежных средств и другого имущества», в том числе через механизмы правовой помощи и партнерства с другими государствами.

На сегодняшний день арестовано некоторое имущество «Газпрома», которое находится на Украине, уточнил Петренко.

Глава украинского ведомства также заявил, что уже якобы изъяты «первые суммы» с «Газпрома» на территории Украины, а также дал обещание продемонстрировать итоги проведенной работы в цифрах.

#россия #украина #газпром #петренко #амку
Дана Балан
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