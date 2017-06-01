Россия будет защищать свои бизнес-интересы и на Украине, и по всему миру — Дворкович

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не надеется получить конструктивный отклик от Киева на ситуацию с введением Украиной санкций против российских IT-компаний. Вместе с тем он пообещал защитить российский бизнес на Украине.

«Мы в любом случае будем защищать интересы нашего бизнеса, где бы он не находился, на Украине или в других частях света», — сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

По мнению Дворковича, украинское правительство действует без здравого смысла и логики, поэтому вряд ли выступит с конструктивными предложениями. «Люди действуют, исходя из только себе понятной логики и, судя по всему, не хотят блага для свой страны», — добавил он.