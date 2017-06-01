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Политика
Генсек ООН не отнес терроризм к числу основных мировых проблем

Генсек ООН не отнес терроризм к числу основных мировых проблем

15:31  1 Июня 2017
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Генсек ООН не отнес терроризм к числу основных мировых проблем

Санкт-Петербург, 1 июня. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал три главные мировые проблемы. По его мнению, ими являются отсутствие доверия, бюрократия и ксенофобия.

«Я думаю самая большая проблема — это отсутствие доверия. Вторая проблема — это, конечно, бюрократия. И третья — тенденции популизма, расизма, ксенофобии, которые мы наблюдаем в современном мире», — заявил Гутерреш.

Кроме того, ООН рассматривает меры по повышению эффективности в борьбе с терроризмом, добавил генсек ООН.

Ранее Гутерреш признал решающую роль России в рамках работы ООН и других аспектах международных отношений.

#оон #гутерреш
Катерина Михайлиди
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