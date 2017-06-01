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Новости Сирии
«Хезболла» направила подкрепление гарнизону осажденного Дейр эз-Зора

«Хезболла» направила подкрепление гарнизону осажденного Дейр эз-Зора

15:22  1 Июня 2017
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«Хезболла» направила подкрепление гарнизону осажденного Дейр эз-Зора

Хомс, 1 июня. Ливанское движение «Хезболла» поддержало наступление САА в провинции Хомс.

Правительственные войска усилили атаки на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), целью наступления является деблокада осажденного игиловцами города Дейр эз-Зор.

«Хезболла» направила подкрепление гарнизону осажденного Дейр эз-Зора

Лидеры «Хезболлы» направили подкрепление в осажденный населенный пункт, в отряде есть не только рядовые пехотинцы, но и опытные полевые командиры. Источники отмечают, бойцы ливанского движения уверены в том, что в скором времени смогут пожать руки своим соратникам, идущим к Дейр эз-Зору от Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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