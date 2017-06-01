Установлены личности погибших в страшном ДТП в Новосибирске

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Новосибирск, 1 июня. Как стало известно ФАН, установлены личности всех погибших и пострадавшего в страшном ДТП на улице Добролюбова в Новосибирске.

В реанимации скончался водитель Toyota Crown Сергей Б. 1970 года рождения. На месте погибли Савва П., 1977 года рождения, Виктор С., 1996 года рождения и Эрнест М., 1998 года рождения. Также в реанимации находится Фаиль Г., 1995 года рождения. Все пассажиры были студентами Сибирского Аграрного университета.

Напомним, ДТП произошло в 21.15 по московскому времени. Водитель ехал по улице Добролюбова, при повороте на улицу Гагарина машина врезалась в конструкцию.