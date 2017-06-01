Научный потенциал России бесценен для глобальной безопасности — генсек ООН

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Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что научный потенциал России может сыграть огромную роль в развитии новых технологий, которые будут применяться во благо человечества.

Проблемы современного климата может решить только «зеленая» экономика, которая означает революцию в транспортном секторе, области искусственного интеллекта, цифровой экономике.

«Важно учесть, что в сфере большинства современных технологий существует проблема управления, например проблема кибербезопасности, которая имеет не только технические, но и этические, моральные аспекты», — заявил Гутерреш в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что генсек ООН обсудит с президентом России Владимиром Путиным все глобальные вопросы международной повестки. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.