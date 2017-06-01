Глава Минэкономразвития: Нефть по $40 за баррель — не проблема для России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российская экономика уже не так сильно зависит от колебания цен на нефть, поэтому сохранение барреля на уровне 40 долларов не представляет большой проблемы. Такое заявление сделал в четверг министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Перспективы российской экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой $40 за баррель и ниже, это не проблема для нас», — отметил он в интервью Bloomberg.

Ранее эксперты заявили, что средняя стоимость нефти в 2017 году составит 40 долларов за баррель.