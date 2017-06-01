Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 565 мин и снарядов

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Донецк, 1 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив 565 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

За сутки с позиций украинских силовиков по территории ДНР было выпущено 565 снарядов и мин. Наибольшее число обстрелов зафиксировано на донецком направлении, где ВСУ выпустили 490 мин, а также 28 танковых и 14 артиллерийских снарядов.

Под ударами артиллерии ВСУ оказался Петровский район Донецка, а также населенные пункты Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, Васильевка и Спартак.