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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 565 мин и снарядов

Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 565 мин и снарядов

15:18  1 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 565 мин и снарядов

Донецк, 1 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив 565 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

За сутки с позиций украинских силовиков по территории ДНР было выпущено 565 снарядов и мин. Наибольшее число обстрелов зафиксировано на донецком направлении, где ВСУ выпустили 490 мин, а также 28 танковых и 14 артиллерийских снарядов.

Под ударами артиллерии ВСУ оказался Петровский район Донецка, а также населенные пункты Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, Васильевка и Спартак.

#днр #всу #донбасс #донецк
Алексей Громов
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