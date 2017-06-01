Дворкович отдал на откуп региональным властям вопрос о расширении программы реновации

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер России Аркадий Дворкович в рамках ПМЭФ выразил сомнение в том, что программа реновации может выйти на федеральный уровень. Замглавы правительства убежден, что решение о реализации такой программы должны принимать местные власти.

«Я не думаю (что программа может стать федеральной). Я считаю, что такие решения должны быть решениями местных властей», — сказал он в эфире телеканала РБК.

По мнению Дворковича, в каждом городе жители должны сами определиться, что для них сейчас наиболее важно — ремонт дорог, переселение в новое жилье или что-то другое.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализуемая в Москве программа реновации объективно необходима.