Захарова призвала Молдавию равняться на США не в «политических разборках», а в экономике

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Санкт-Петербург, 1 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала ситуацию с российскими дипломатами в Молдавии внутриполитическими разборками, похожими на то, что происходит в Соединенных Штатах.

«Очень бы хотелось, чтобы Молдавия более походила на США в других вопросах: экономика, бизнес, финансы, — отметила представитель российского МИД на полях ПМЭФ. — Но пошли по другому сценарию и стали похожи на (США) в такой не самой лучшей сфере».

Захарова также подчеркнула, что заявления и действия правительства Молдавии диаметрально противоположны заявлениям, которые сделал президент данной страны Игорь Додон.

Напомним, ранее Додон выразил надежду, что Москва не станет применять ответные меры после высылки российских дипломатов из Кишинева. Так, накануне МИД России сообщил об объявлении пяти сотрудников молдавской дипмиссии «persona non grata», территорию РФ они должны покинуть в трехдневный срок.