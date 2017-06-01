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Общество
Ректор МГИМО: Россия должна сдержанно относиться к русофобской истерике Запада

Ректор МГИМО: Россия должна сдержанно относиться к русофобской истерике Запада

16:12  1 Июня 2017
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Ректор МГИМО: Россия должна сдержанно относиться к русофобской истерике Запада

Санкт-Петербург, 1 июня. Россия должна сдержанно реагировать на русофобскую истерику на Западе. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, прибывший на ПМЭФ-2017.

Он считает данное явление временным.

«Мы это все переживали и пережили благополучно. И здесь, я думаю, что у нас общество достаточно зрелое, чтобы понимать, что эта кампания направлена, в том числе, и для того, чтобы расколоть наше общество», — цитирует слова ректора РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах русофобских настроений в западных странах.

#русофобия #мгимо
Алексей Громов
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