Ректор МГИМО: Россия должна сдержанно относиться к русофобской истерике Запада

Санкт-Петербург, 1 июня. Россия должна сдержанно реагировать на русофобскую истерику на Западе. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, прибывший на ПМЭФ-2017.

Он считает данное явление временным.

«Мы это все переживали и пережили благополучно. И здесь, я думаю, что у нас общество достаточно зрелое, чтобы понимать, что эта кампания направлена, в том числе, и для того, чтобы расколоть наше общество», — цитирует слова ректора РИА Новости.