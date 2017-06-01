Объявлена программа 39-го Международного московского кинофестиваля

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Москва, 1 июня. Организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) представили основную программу. В конкурсе ММКФ заявлены 11 фильмов: «Селфи», «Прыжок в воду», «Купи меня», «Преисподняя», «Симфония для Анны», «Лучший из миров», «Апрельский сон длиной в три дня».

В жюри ММКФ войдут финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский постановщик Альберт Серра, итальянская актриса Орнелла Мути, иранский режиссер Реза Миркарими.

В программе также заявлены конкурс документального кино и короткого метра, а также внеконкурсные программы, например «Русский след» и «Время женщин».

Кроме того, на фестивале будут представлены два сектора, посвященные истории и современности Корейского полуострова. Московский международный фестиваль пройдет с 22 по 29 июня 2017 года.