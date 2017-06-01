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Общество
Москвич сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ воспитывать детей

Москвич сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ воспитывать детей

15:24  1 Июня 2017
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Москвич сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ воспитывать детей

Москва, 1 июня. Полиция Москвы задержала 35-летнего мужчину, который сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ принимать участие в воспитании собственных детей.

Злоумышленник, передвигаясь на самокате, ночью подъехал к припаркованному автомобилю, облил его бензином и поджег, после чего скрылся на такси. По словам мужчины, к владельцу машины он испытывал личную неприязнь. Он неоднократно просил его свозить детей его подруги куда-нибудь, но каждый раз получал отказ.  

К моменту, когда пожарные прибыли на место, машина уже была полностью объята пламенем. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сам он отпущен под подписку о невыезде, сообщает Телеканал 360.

Геннадий Плющев
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