Москвич сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ воспитывать детей

В Избранное

Скопировать

Москва, 1 июня. Полиция Москвы задержала 35-летнего мужчину, который сжег машину бывшего мужа своей возлюбленной за отказ принимать участие в воспитании собственных детей.

Злоумышленник, передвигаясь на самокате, ночью подъехал к припаркованному автомобилю, облил его бензином и поджег, после чего скрылся на такси. По словам мужчины, к владельцу машины он испытывал личную неприязнь. Он неоднократно просил его свозить детей его подруги куда-нибудь, но каждый раз получал отказ.

К моменту, когда пожарные прибыли на место, машина уже была полностью объята пламенем. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сам он отпущен под подписку о невыезде, сообщает Телеканал 360.