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Политика
Захарова объяснила, что делать желающим въехать в РФ гражданам Черногории

Захарова объяснила, что делать желающим въехать в РФ гражданам Черногории

15:27  1 Июня 2017
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Захарова объяснила, что делать желающим въехать в РФ гражданам Черногории

Санкт-Петербург, 1 июня. Граждане Черногории могут получить данные о запрете на въезд на территорию РФ в российских консульствах. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«В ходе оформления визы понять, имеется возможность въехать или нет. Никаких утечек, обсуждений и заявлений делать не надо, нужно прийти и начать оформлять въездные документы», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о том, что некоторым черногорцам был запрещен въезд в Россию.

#россия #захарова #черногория
Алексей Громов
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