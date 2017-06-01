Захарова объяснила, что делать желающим въехать в РФ гражданам Черногории

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Санкт-Петербург, 1 июня. Граждане Черногории могут получить данные о запрете на въезд на территорию РФ в российских консульствах. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«В ходе оформления визы понять, имеется возможность въехать или нет. Никаких утечек, обсуждений и заявлений делать не надо, нужно прийти и начать оформлять въездные документы», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее стало известно о том, что некоторым черногорцам был запрещен въезд в Россию.