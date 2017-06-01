«Газпром» заявил о подготовке проектов в Иракском Курдистане

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Санкт-Петербург, 1 июня. «Газпром» и представители Иракского Курдистана обсудят возможные новые проекты на его территории в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«У нас есть несколько проектов в Курдистане, курдская делегация принимает участие в работе форума, у нас запланирован ряд встреч», — сообщил Дюков.

В рамках форума стороны обсудят текущий статус проектов и возможную реализацию новых, добавил он.

«Газпром нефть» уже работает в Иракском Курдистане на блоках Garmian и Shakal. В 2017 году компания намерена пробурить скважину на блоке Garmian, а на блоке Shakal — расконсервировать скважины.