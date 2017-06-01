Россияне стали реже бить детей и чаще проверять содержимое их карманов

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Москва, 1 июня. Треть россиян (32%) заявили, что считают нормальной практикой физические наказания подростков 13-14 лет, следует из данных нового соцопроса «Левада-Центра». Исследование провели к Международному дню защиты детей.

Респонденты также рассказали о своем отношении к проверке личных вещей детей. Так, 54% опрошенных одобряют изучение карманов ребенка, его личных вещей и личной переписки. 41% ответчиков высказались против подобных мер. Чуть менее половины (47 %) уверены, что родители вправе ограничивать круг общения подростка, но почти столько же (46 процентов) убеждены в обратном.

По мнению психолога-консультанта Ирины Агличевой, сейчас все больше и больше родителей задумываются не только о том, чтобы обеспечить ребенка, дать ему образование, но и о том, чтобы подарить счастливое детство, однако все еще много людей, считающих, что бить детей – это нормально.

«В нашей стране многие символы, пословицы направлены на жесткость и давление: «Бей, пока поперек лавки лежит», «Бей жену до детей, а детей — до людей». Домостроевские порядки всё еще в умах наших граждан, пусть и на бессознательном уровне», — сказала она в комментарии газете «Известия».