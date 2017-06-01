Сказал бы он такое «нормандской четверке»: в Совфеде РФ оценили шутку Турчинова о взятии Москвы

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что война в Донбассе закончится только тогда, когда украинские войска «возьмут Москву». Сказаны эти слова были в шутку. Турчинов произнес их во время общения с представителями националистической украинской партии «Национальный корпус» по ходу своего визита на передовые позиции ВСУ в Донбассе. Видео этой встречи сам Турчинов сегодня опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Турчинова спросили, когда война в Донбассе закончится. «Когда Москву возьмем, тогда и закончится», — с улыбкой ответил секретарь СНБО Украины.

Тем не менее, напоминает первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, в каждой шутке есть своя доля правды.

«Я прекрасно понимаю, что Турчинов пошутил, но шутка эта была довольно неуклюжая. Говорить, что один братский народ начнет воевать с другим братским народом — да еще оккупирует и займет его столицу — это, по меньшей мере, аморально. Если говорить еще более серьезно — то пусть попробует. Если господин Турчинов хочет ввергнуть свою страну в полную и окончательную катастрофу, то, может, ему действительно пора задуматься о походе на Москву и попытаться склонить президента Украины поддержать эту идею», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

С каждым днем становится все более очевидно, что киевские политики теряют всякую связь с реальностью, продолжает Джабаров.

«Тот же Турчинов, к примеру, сегодня также заявил, что Украине необходимо срочно и без промедления ввести визовый режим с Россией. Он предлагает изолировать Россию от остального мира. Но это — извините — никому еще не удалось сделать. Изолировать Россию не удалось даже в годы холодной войны, уж точно это не получится у Украины сейчас. К тому же Турчинов забывает о более чем четырех миллионах украинцев, которые имеют родственников и приезжают на заработки в нашу страну. Говоря об изоляции России, он собирается изолировать и их», — поясняет сенатор.

Шутя о братоубийственной войне против России и подливая масла в огонь конфликта в Донбассе, Турчинов пытается отвлечь своих сограждан от настоящих проблем. «Все это попытка отвлечь внимания собственного народа с проблем национализма и экстремизма, бушующих сейчас на Украине, на внешнего врага. Сейчас внешнего врага лепят из России. Отсюда и все эти шутки», — суммирует свою точку зрения Владимир Джабаров.

В любом случае, у ВСУ сейчас вряд ли есть силы для того, чтобы закончить войну в Донбассе — неважно уж, со взятием Москвы или без.

«Если украинская армия сейчас переведет войну в Донбассе в горячую фазу, то последствия для нее, я думаю, могут быть самые непредсказуемые. Понятно, что юго-восток Украины может обратиться за помощью к братскому народу России. Понятно, что в этом случае правительство рассмотрит возможность предоставления такой помощи. Тем не менее даже без военной помощи России Донбасс может дать достойный отпор украинским силовикам в случае начала настоящих боев», — резюмирует сенатор.

Самым лучший для Украины вариант, считает Владимир Джабаров, наступил бы, если бы Турчинов перестал откалывать свои кровожадные шутки в узком кругу таких же как он праворадикальных националистов, а показал бы, кто он на самом деле есть, на международной арене.

«Надо бы пригласить Турчинова на встречу «нормандской четверки» в высоком формате. Пусть он скажет гарантам — госпоже Меркель, господину Макрону, господам Путину и Порошенко — что он думает о минских соглашениях и как намерен «реализовать» их военным путем. Я думаю, что на этом его политическая карьера закончится», — заявил Джабаров.

«Одним словом, я думаю, что господин Турчинов — не патриот своей Родины. Если бы он был настоящим патриотом Украины, как бы он мог толкать ее на войну с братской Россией? Я даже не говорю о военно-техническом аспекте такого гипотетического столкновения. Тут все уже заранее предопределено. Я говорю о морально-нравственном аспекте. Как можно рассорить народы, и рассорить их на века? И все для чего? Для достижения своих собственных экстремистских целей», — подводит итог сенатор.