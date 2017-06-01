Российские военные подарили детдомовцам из Алеппо конфеты и игрушки

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Алеппо, 1 июня. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили подарки воспитанникам детского дома в Алеппо.

Гуманитарная акция была проведена в честь Международного дня защиты детей. Военные шефы детского дома в крупнейшем городе Сирии передали воспитанникам конфеты и игрушки, а также муку, рис и сахар. Представитель Центра от имени всех сотрудников пожелал ребятам и персоналу учреждения мирного неба над головой.

Директор образовательного заведения отметил, что благодаря российским военным у каждого из 22 мальчишек в приюте есть своя коробка со сладостями. Он подчеркнул, что российские военные частые гости детского дома, они помогают ребятам, оставшимся без родителей, жить чуть радостней.