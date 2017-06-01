Захарова призвала разобраться, насколько в визовом вопросе США пристрастны к России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала не делать поспешных выводов и разобраться в причинах изменения правил выдачи американских виз, чтобы понять, против чего или кого направлены эти меры. Пока какие-либо комментарии относительно ужесточения норм давать сложно, добавила Захарова.

«Нужно посмотреть на то, являются ли эти меры адресованными исключительно РФ, либо это меры, которые периодически принимает Вашингтон и соответствующие ведомства в этой стране в отношении целого ряда или вообще всех государств», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщалось ранее, теперь россиянам, которые хотят стать обладателями американских виз, необходимо не только заполнить новую анкету, озвучить все свои контактные данные, но и перечислить все никнеймы, которыми они пользовались в соцсетях за прошедшие 5 лет.