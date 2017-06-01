ЛНР: украинские силовики не соблюдают перемирие в Донбассе

В Избранное

Скопировать

Луганск, 1 июня. Украинские силовики не соблюдают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

За минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской народной республики 27 снарядов и мин. По словам Марочко, за три часа до полуночи ВСУ начали обстрел поселка Пришиб, который продолжался до утра. Артиллерийские удары наносились с позиций украинских силовиков в поселке Трехизбенка.

Стоит отметить, что 31 мая сотрудники Международного Комитета Красного Креста были вынуждены прекратить выдачу гуманитарной помощи жителям села Пришиб Славяносребского района ЛНР из-за артиллерийского обстрела.