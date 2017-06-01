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Политика
Дворкович назвал условия прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

Дворкович назвал условия прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

18:29  1 Июня 2017
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Дворкович назвал условия прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

Санкт-Петербург, 1 июня. Остановка железнодорожного сообщения между Россией и Украиной возможна в случае возникновения рисков для безопасности пассажиров, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович на полях ПМЭФ.

Дворкович назвал возможное прекращение железнодорожного сообщения с Украиной крайней мерой. Он также отметил, что такие решения лучше не принимать.

«Надеюсь, что до каких-то экстремальных мер, связанных с остановкой сообщения, вообще не дойдет, — цитирует его РБК, — но если мы увидим риски для безопасности людей или грузов, придется идти на какие-то меры».

Дворкович назвал условия прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

Ранее Дворкович сообщил о готовности документа, который снимет с Турции ограничения на экспорт в Россию плодоовощной продукции, кроме томатов.

#дворкович #пмэф
Катерина Тимошенская
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