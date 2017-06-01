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Донбасс: ВСУ используют перемирие для подготовки провокаций в ДНР

Донбасс: ВСУ используют перемирие для подготовки провокаций в ДНР

15:01  1 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ используют перемирие для подготовки провокаций в ДНР

Донецк, 1 июня. Подразделения вооруженных сил Украины соблюдают режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В целом, с нуля часов сегодняшних суток режим прекращения огня украинской стороной соблюдается», — пояснил Басурин.

При этом он добавил, что украинские силовики используют перемирие для подготовки провокаций на территории ДНР. Учитывая данный факт, подразделения МГБ и МВД проводят комплекс практических мероприятий по противодействию диверсионным угрозам на военных и административных объектах ДНР.

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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