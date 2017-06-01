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Санкт-Петербург, 1 июня. Западные страны пострадали от санкций больше, чем Россия, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках ПМЭФ.

Дворкович констатировал, что Россия постепенно адаптировалась к условиям жизни под санкциями. Власти страны изначально предполагали, что это может быть надолго.

«Очевидно, санкции мешают им (западным странам. — Прим. ФАН) даже больше, чем нам, хотя нам они тоже пользы большой не приносят, это понятно», — отметил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

«Тем не менее, подавляющее число компаний не забрали свои инвестиции, нарастили свои инвестиции, продолжают это делать, потому что санкции все-таки секторальные, ограничения не везде являются тотальными и всегда есть возможность развивать свой бизнес», — обратил внимание Дворкович.

Он подчеркнул, что это касается сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и цифровых технологий.

Ранее Дворкович сообщил о готовности документа, который снимет с Турции ограничения на экспорт в Россию плодоовощной продукции, кроме томатов.