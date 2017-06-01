Генсек ООН рассказал, как положить конец конфликту в Сирии

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Санкт-Петербург, 1 июня. Страны, имеющие влияние на конфликтующие стороны в Сирии, должны остановить вооруженные действия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях ПМЭФ.

По мнению генерального секретаря ООН, происходящее на территории САР — абсолютно ужасно для народа, передает ТАСС.

«Абсолютно важно, чтобы все страны, имеющие влияние на стороны конфликта, могли совместными усилиями положить конец конфликту, создав условия для прекращения вооруженных действий», — призвал Гутерриш.

Ранее российские дипломаты предположили, что на женевских переговорах пора начать обсуждение возрождения экономики Сирии.