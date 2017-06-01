В Избранное

Скопировать

Сирия, 1 июня. Боевики ИГ* отразили атаку армии САР на юге от Пальмиры. Отряды SDF**** потеряли несколько десятков бойцов ранеными и убитыми в ходе противостояния с террористами к востоку от Ракки. В Ираке были казнены девять командиров ИГ, обвиненных в поражении в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла нескольких бойцов, а также БМП, бульдозер и транспортные средства в результате неудачной атаки позиции ИГИЛ* на юге от Пальмиры; нейтрализовала десятки боевиков ИГ в районе горной цепи Аш-Шумария к востоку от Хомса; эвакуировала четверых раненых военных и 12 мирных жителей из поселков Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило высокопоставленного командира ССА** к северо-западу от города Даръа; казнило девятерых чиновников и командиров, обвинив их в поражении в битве за Мосул.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): продолжает обстреливать мирные кварталы района Дахият Аль-Асад на восточной окраине Дамаска; лишилась троих боевиков, погибших при попытке обезвредить СВУ на северо-востоке от Даръа.

Курды: потеряли 17 бойцов в результате массированной атаки ИГИЛ к востоку от Ракки; заявили, что не допустят проникновения иракских ополченцев «Хашд Аль-Шааби» на территорию провинции Хасака.

Провинция Дамаск

В квартале Дахият Аль-Асад на восточной окраине Дамаска вновь были отмечены взрывы снарядов, выпущенных с направления позиций боевиков-исламистов в Восточной Гуте. По данным сирийского информагентства Damascus Now, в результате обстрела погиб один местный житель, однако эти сведения пока не окончательные. В последнюю неделю радикалы заметно участили обстрелы мирных кварталов в окрестностях столицы, применяя, в частности, артиллерию и ракетные установки. Под контролем антиправительственных формирований остается ряд восточных районов города, прежде всего — Джобар, а также территория Восточной Гуты. В этом регионе базируются отряды группировок «Джейш Аль-Ислам»*****, «Джебхат Фатх аш-Шам», «Файлак Аль-Рахман» и ряда других. При этом внутри анклава радикалов не прекращается междоусобное противостояние между «Джебхат ан-Нусрой» и «Армией Ислама».

Провинция Хомс

Террористы ИГИЛ сорвали атаку подразделений Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Абассия на юге от Пальмиры и при этом нанесли урон в военной технике, сообщает ливанское агентство Al Masdar News. Отмечается, что в ходе столкновений боевики активно использовали заминированные автомашины со смертниками за рулем. Правительственные войска позже были вынуждены отступить, оказавшись под перекрестным огнем ИГ. Ударами террористов были уничтожены несколько военных автомашин, бульдозер и БМП армии САР.

Что касается потерь в численном составе, то точные сведения пока формируются. Однако новостной Twitter-канал (@GenevaUpdates) заявляет о нескольких убитых и раненых сирийских военнослужащих.

ВВС Сирии и артиллерия армии САР, в свою очередь, нанесли удары по укрепленным районам террористов «Исламского государства»* в районе гор Аш-Шумария. Согласно информации SANA News, вблизи населенных пунктов Манух и Абу Тарраха были обезврежены десятки боевиков, а также ликвидировано несколько военных пикапов, оснащенных пулеметами крупных калибров, и транспортных средств радикалов.

Провинция Даръа

К северо-западу от города Даръа недалеко от линии разграничения между боевиками вооруженной оппозиции и силами «Исламского государства» группой неизвестных был застрелен высокопоставленный командир Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщил правительственный источник в Facebook (Houmat.aldiarr). Командование формирования уверено, что к убийству причастна группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид», занимающая территории на юго-западе провинции. Боевики данной террористической организации действуют в интересах ИГ, пытаясь расширить свою сферу влияния в Даръа.

Этот же источник передает, что три боевика оппозиционных формирований погибли при попытке обезвредить самодельное взрывное устройство в районе дороги между городом Сайда и деревней Аль-Гария Аль-Шаркия, расположенных на подконтрольной радикалам территории на северо-востоке от административного центра.

Провинция Идлиб

Четверо раненых сирийских военнослужащих и 12 сопровождающих местных жителей были эвакуированы из населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа, расположенных к северо-востоку от города Идлиб, в провинцию Алеппо в рамках соглашения с представителями сирийской вооруженной оппозиции. Исламисты, в свою очередь, получили возможность беспрепятственно вывезти в Идлиб такое же количество своих бойцов из района лагеря Аль-Ярмук на южной окраине Дамаска. Данные были предоставлены ливанским источником на странице в Twitter (@C_Military1).

Провинция Идлиб почти целиком оккупирована боевиками оппозиционных формирований. Шиитские поселки Кефрая и Аль-Фуа, подконтрольные правительственным силам, уже несколько лет находятся в окружении. Населенные пункты регулярно подвергаются массированным обстрелам, в результате которых уже погибли сотни мирных жителей.

Провинция Ракка

Подконтрольные ИГИЛ источники заявляют о том, что в ходе нападения боевиков на позиции Сирийских демократических сил (SDF) вблизи населенного пункта Ракка Аль-Самра к востоку от административного центра провинции были убиты не меньше 17 бойцов SDF. Ранее курдам удалось занять ряд населенных пунктов на этом направлении. Демократическая армия при поддержке авиации стран коалиции во главе с США в настоящий момент ведет наступление вдоль трассы М4, надеясь обступить Ракку с юга и тем самым полностью окружить город.

По информации курдского источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), бойцы формирований SDF, YPG и YPJ завершают последние приготовления к операции по захвату населенного пункта Аль-Мансура, находящегося на западе от столицы провинции.

Провинция Хасака

Представитель командования Демократической армии Сирии заявил о том, что курдские отряды готовы дать отпор в том случае, если бойцы иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», действующие вблизи сирийско-иракской границы, войдут на их территорию, передал местный активист на странице в соцсети Twitter (@markito0171). Напомним, демократические силы занимают почти всю провинцию Хасака, в оккупации «Исламского государства» находится только южная часть региона.

Отряды «Хашд Аль-Шааби» недавно зачистили от ИГ значительные территории вдоль шоссе между городами Аль-Шаддади и Синджар в приграничном регионе. Представители ополчения заявили о том, что готовы продолжать борьбу с террористической группировкой и на территории Сирии в том случае, если правительство республики даст официальное согласие на это.

Ирак

Британский интернет-портал Daily Star сообщил, что боевики ИГИЛ казнили девятерых своих высокопоставленных чиновников и командиров в городе Аль-Каим на границе с Сирией. Все они были обвинены так называемым шариатским судом в поражении сил «Исламского государства» в борьбе за Мосул. Отмечается, что среди казненных террористов были, в частности, выходцы из Великобритании и Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)