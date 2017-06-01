Глава Минэкономразвития назвал условия повышения пенсионного возраста в России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Возможное повышение пенсионного возраста в стране должно быть связано с увеличением пенсий и улучшением здравоохранения, заявил глава МЭР РФ Максим Орешкин.

Сегодня на полях ПМЭФ министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал вопрос возможного повышения пенсионного возраста, предложенного главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. По мнению Орешкина, повышение пенсионного возраста должно идти на фоне увеличения размера пенсий и улучшения сферы здравоохранения.

«То есть это такое структурное изменение — более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения — это то, что может рассматриваться», — сказал глава МЭР. Российский лидер Владимир Путин считает, что данный вопрос требует тщательного анализа и неспешного подхода.