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Политика
Захарова: Атмосфера ПМЭФ — отличный ответ на вопрос об изоляции России

Захарова: Атмосфера ПМЭФ — отличный ответ на вопрос об изоляции России

14:53  1 Июня 2017
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Захарова: Атмосфера ПМЭФ — отличный ответ на вопрос об изоляции России

Москва, 1 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что насыщенная программа Петербургского международного экономического форума опровергает утверждения об изоляции РФ.

«О какой изоляции идет речь?… В тот момент, когда эта концепция была провозглашена, тогда было понятно, что она провалится», — заявила дипломат в эфире российского телеканала.

Захарова подчеркнула, что на форуме присутствует огромное количество гостей и намеченных переговоров вполне достаточно для того, чтобы показать отсутствие изоляции.

Отметим, что с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.

#захарова #пмэф
Алексей Громов
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