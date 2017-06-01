Нефть выше, рубль крепче: Минэкономразвития уточнит макроэкономические ориентиры

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Договоренности стран ОПЕК и других государств пролонгировать ограничение на добычу нефти приведут к переоценке со стороны министерства экономики и развития макропрогноза на текущий год, который ведомство намерено воплотить в жизнь в июне. Об этом сегодня заявил глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, будет скорректирован сценарий по ценам на черное золото, а также, скорее всего, пересмотрена инфляция в сторону понижения, плюс дана другая оценка прогнозу по курсу национальной валюты в сторону укрепления.

Орешкин пояснил, что прогноз будет уточняться.

«Нефть будет выше, чем сейчас в прогнозе 45,6 доллара за бочку. Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе», — сообщил он, добавив, что, скорее всего, можно брать во внимание 62-63 рубля за доллар к концу 2017 года.

Глава ведомства добавил, что по инфляции прогноз также на сегодняшний день уточняется.