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Экономика
Орешкин назвал молодое поколение драйвером экономики России

Орешкин назвал молодое поколение драйвером экономики России

14:56  1 Июня 2017
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Орешкин назвал молодое поколение драйвером экономики России

Санкт-Петербург, 1 июня. Минэкономразвития не считает повышение пенсионного возраста главным фактором роста экономически активного населения. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«У нас есть некоторые расхождения с Центром стратегических разработок. Наше мнение заключается в том, что нужно ориентироваться, прежде всего, на молодое поколение», — заявил глава Минэкономразвития.

Он добавил, что уровень структурной безработицы высок среди молодого населения россиян.

#орешкин #минэкономразвития #пмэф
Катерина Михайлиди
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