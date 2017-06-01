Орешкин назвал молодое поколение драйвером экономики России

Санкт-Петербург, 1 июня. Минэкономразвития не считает повышение пенсионного возраста главным фактором роста экономически активного населения. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«У нас есть некоторые расхождения с Центром стратегических разработок. Наше мнение заключается в том, что нужно ориентироваться, прежде всего, на молодое поколение», — заявил глава Минэкономразвития.