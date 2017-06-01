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Политика
Россия ждет от США реакции на «поставленный ребром» вопрос о дипобъектах

Россия ждет от США реакции на «поставленный ребром» вопрос о дипобъектах

14:59  1 Июня 2017
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Россия ждет от США реакции на «поставленный ребром» вопрос о дипобъектах

Москва, 1 июня. Россия рассчитывает в ближайшее время получить предложения от США по вопросу российской дипломатической собственности на территории Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наличие иммунитета никогда не ставилось под вопрос. Даже в годы СССР. Сейчас ситуация такова, что в мае, в ходе визита Лаврова (глава МИД РФ) был поставлен вопрос ребром», — прокомментировала ситуацию спикер ведомства в интервью телеканалу НТВ.

Захарова добавила, что Вашингтон пока не отправлял своих предложений Москве, однако российская сторона надеется ознакомиться с ними в ближайшее время.

Россия ждет от США реакции на «поставленный ребром» вопрос о дипобъектах

Напомним, американская сторона закрыла доступ к двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Вашингтоне, являющимся дипломатической собственностью России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что Москва не оставит без реакции бездействие США по снятию ареста с собственности, если оно будет продолжаться и дальше.

Алексей Громов
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