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Политика
Информационный трэш: Захарова считает, что против Кисляка организована травля

Информационный трэш: Захарова считает, что против Кисляка организована травля

14:55  1 Июня 2017
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Захарова: Против Кисляка в США организована травля

Москва, 1 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает травлей все обвинения в шпионаже в адрес посла РФ в США Сергея Кисляка.

«Объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, это вообще какое-то безумие. Это просто информационный трэш», — подчеркнула пресс-секретарь. 

Напомним, ранее стало известно о том, что заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков возмущен «шельмованием» дипломата Сергея Кисляка в США.

Алексей Громов
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