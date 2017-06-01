В Ассоциации региональных банков РФ предсказывают снижение ключевой ставки до 8%

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Санкт-Петербург, 1 июня. Банк России в течение года может понизить ключевую ставку до 8%, заявил на полях ПМЭФ президент Ассоциации региональных банков России и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, Аксаков дал прогноз и по показателю прибыли банковской системы в текущем году. По его словам, она может достигнуть уровня 2013 года и составить более триллиона рублей.

Ранее о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки заявляла и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас еще есть возможность для их ослабления», — сообщила она.

