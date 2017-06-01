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Экономика
В Ассоциации региональных банков РФ предсказывают снижение ключевой ставки до 8%

В Ассоциации региональных банков РФ предсказывают снижение ключевой ставки до 8%

14:45  1 Июня 2017
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В Ассоциации региональных банков РФ предсказывают снижение ключевой ставки до 8%

Санкт-Петербург, 1 июня. Банк России в течение года может понизить ключевую ставку до 8%, заявил на полях ПМЭФ президент Ассоциации региональных банков России и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, Аксаков дал прогноз  и по показателю прибыли банковской системы в текущем году. По его словам, она  может достигнуть уровня 2013 года и составить более триллиона рублей. 

Ранее о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки заявляла и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас еще есть возможность для их ослабления», — сообщила она.
 

Ярослава Замысловатова
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